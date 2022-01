Martina, simbolo della lotta al Covid, critica la multa ai no vax: troppo poco. E arrivano insulti: vuoi fare la star (Di sabato 8 gennaio 2022) Martina Benedetti è stata nel 2020 uno dei volti simbolo dell’emergenza Covid. La sua immagine con il viso segnato dopo ore e ore con addosso le protezioni anti-Covid hanno fatto il giro del mondo. Ma questo non l’ha protetta dai leoni da tastiera che non hanno apprezzato le sue critiche alla multa poco significativa per chi elude l’obbligo di vaccino. Martina Benedetti: la multa da 100 euro? La nostra salute vale così poco… E ieri Martina si è espressa criticamente riguardo alla cifra esigua stabilita per la multa a chi evade l’obbligo di vaccino varato per gli over 50 (“100 euro, il prezzo della nostra salute, delle nostre vite, dei sacrifici che facciamo da due ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022)Benedetti è stata nel 2020 uno dei voltidell’emergenza. La sua immagine con il viso segnato dopo ore e ore con addosso le protezioni anti-hanno fatto il giro del mondo. Ma questo non l’ha protetta dai leoni da tastiera che non hanno apprezzato le sue critiche allasignificativa per chi elude l’obbligo di vaccino.Benedetti: lada 100 euro? La nostra salute vale così… E ierisi è espressamente riguardo alla cifra esigua stabilita per laa chi evade l’obbligo di vaccino varato per gli over 50 (“100 euro, il prezzonostra salute, delle nostre vite, dei sacrifici che facciamo da due ...

Open_gol : Martina Benedette era diventata un simbolo per un selfie con i segni della mascherina. Per lei la sanzione di 100 e… - SecolodItalia1 : Martina, simbolo della lotta al Covid, critica la multa ai no vax: troppo poco. E arrivano insulti: vuoi fare la st… - dublinoIII : RT @Roby86341796: DONDOLO TRIVAXXATO SI PRENDE IL COVIDDI E VIENE CURATO CON LE MONOCLONALI. DITELO A MARTINA BENEDETTI INFERMIERA ESAUSTA… - toninocolasante : RT @Roby86341796: DONDOLO TRIVAXXATO SI PRENDE IL COVIDDI E VIENE CURATO CON LE MONOCLONALI. DITELO A MARTINA BENEDETTI INFERMIERA ESAUSTA… - metaanto : RT @Roby86341796: MARTINA BENEDETTI OSPEDALE APUANE DI MASSA,SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID,SI INDIGNA PERCHE 100 EURO DI MULTA SONO POCHI.… -