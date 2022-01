LIVE – Sci alpino, gigante maschile Adelboden 2022: prima e seconda manche in DIRETTA (Di sabato 8 gennaio 2022) La DIRETTA testuale dello slalom gigante maschile di Adelboden 2022, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo i due slalom cancellati a Zagabria, si torna in pista per il primo dei due appuntamenti sulle nevi svizzere. Atleti al via a partire dalle ore 10.30 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Latestuale dello slalomdi, valida per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Dopo i due slalom cancellati a Zagabria, si torna in pista per il primo dei due appuntamenti sulle nevi svizzere. Atleti al via a partire dalle ore 10.30 per la, mentre laè prevista alle ore 13.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOLa classifica provvisoria SportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Marta Bassino per il podio. Sofia Goggia vuole la top10 -… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE slalom maschile Zagabria, Vinatzer ci prova, in tre per il pettorale ro… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: gara cancellata dopo 19 discese! Vinatzer era quarto - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Zagabria 2022, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: Vinatzer cerca il podio nella “lotteria” della Crveni Spust -… -