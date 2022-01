Ladre in azione a casa di Martina Maccherone | amica di Chiara Ferragni

Leggi su 361magazine

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il colpo messo a segno mentre l’influencer si trovava in vacanza per capodanno. Lo sfogo divia social “Siamo stati le ennesime vittime dei furti che sempre più spesso si verificano nei periodi delle vacanze – ha raccontatodi-. Constatare che sono state delle donne mi ha fatto veramente male, soprattutto perché dai loro vestiti e da come sono curate sembra che non l’abbiano fatto per dispero per fame, ma per mestiere”. Le donne sono entrate ina mezzanotte per circa una ventina di minuti: “Hanno fatto un lavoro veloce, da professioniste. Hanno ignorato il salotto e la cucina per dirigersi subito verso le camere da letto, dove hanno svuotato gli armadi – ha spiegato ...