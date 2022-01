Juve, tutto su Icardi: ecco la strategia di Cherubini (Di sabato 8 gennaio 2022) Juve-Icardi è una telenovela che va avanti da ormai diverse stagioni. Il possibile approdo dell’attaccante a Torino tiene banco in ogni sessione di mercato. Anche in questa, come da tradizione, le voci di un possibile ritorno in Italia per Maurito sono insistenti. Icardi-Psg tuttosport, rivela che la Juventus, sarebbe fortemente interessata all’argentino che sarebbe la prima scelta sulla lista dei desideri. Esiste però un ostacolo alla trattativa. Il PSG vorrebbe cedere il proprio calciatore a titolo definitivo e non solamente in prestito, investimento, che, ad oggi, sembra non poter sostenere i bianconeri. Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022)è una telenovela che va avanti da ormai diverse stagioni. Il possibile approdo dell’attaccante a Torino tiene banco in ogni sessione di mercato. Anche in questa, come da tradizione, le voci di un possibile ritorno in Italia per Maurito sono insistenti.-Psgsport, rivela che lantus, sarebbe fortemente interessata all’argentino che sarebbe la prima scelta sulla lista dei desideri. Esiste però un ostacolo alla trattativa. Il PSG vorrebbe cedere il proprio calciatore a titolo definitivo e non solamente in prestito, investimento, che, ad oggi, sembra non poter sostenere i bianconeri.

