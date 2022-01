Insigne, prime parole da calciatore del Toronto: «Contento per la nuova avventura, ci vediamo a luglio» (Di sabato 8 gennaio 2022) prime parole da calciatore del Toronto per Lorenzo Insigne Dopo l’annuncio ufficiale del Toronto, sono arrivate anche le prime parole di Lorenzo Insigne come nuovo calciatore del club canadese; riportate dall’account Twitter della squadra di MLS. LE parole – «Ciao, sono Lorenzo Insigne, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto e sono molto Contento per la nuova avventura, voglio ringraziare la società e ci vediamo a luglio. All for one». He said the thing! #AllForOne@Lor Insigne #TFCLive pic.twitter.com/uePtzRT0rU— Toronto FC ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022)dadelper LorenzoDopo l’annuncio ufficiale del, sono arrivate anche ledi Lorenzocome nuovodel club canadese; riportate dall’account Twitter della squadra di MLS. LE– «Ciao, sono Lorenzo, volevo salutare tutti i tifosi dele sono moltoper la, voglio ringraziare la società e ci. All for one». He said the thing! #AllForOne@Lor#TFCLive pic.twitter.com/uePtzRT0rU—FC ...

