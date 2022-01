“Ha deluso anche me Carmen” La Monsé dalla parte della Caldonazzo dopo la lite con la Russo

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nathalydurante la nuova puntata del reality show Gf Vip, andata in onda venerdì sera 7 gennaio, ha specificato per quale motivo l'altra volta è rimasta delusa quandol'ha nominata, cioè di essere stata invitata al matrimonioballerina ma dal marito Enzo Paolo Turchi. Laè rimasta spiazzata, assicurando che non sapeva nullafaccenda. A criticare la ballerina e showgirl ci ha pensato l'ex gieffina Maria Monsè: “Nathaly ha ragione, hame”. Nathalyhanno infatti discussonomination ricevutaprima da...

Advertising

queenface20 : RT @youjustdid: daily reminder su questa amicizia. martino era innamorato di lui, ma giovanni lo ha mai baciato? ha mai provato qualche tip… - rainboyfriends : RT @youjustdid: daily reminder su questa amicizia. martino era innamorato di lui, ma giovanni lo ha mai baciato? ha mai provato qualche tip… - ayo_itsclaire27 : RT @youjustdid: daily reminder su questa amicizia. martino era innamorato di lui, ma giovanni lo ha mai baciato? ha mai provato qualche tip… - bellarkestars : RT @youjustdid: daily reminder su questa amicizia. martino era innamorato di lui, ma giovanni lo ha mai baciato? ha mai provato qualche tip… - mikeymyyangel : RT @youjustdid: daily reminder su questa amicizia. martino era innamorato di lui, ma giovanni lo ha mai baciato? ha mai provato qualche tip… -

Ultime Notizie dalla rete : deluso anche

Lanostratv

GF Vip, Maria Monsè confessa: 'Nathaly Caldonazzo ha ragione. Carmen Russo hame' Nathaly Caldonazzo nonostante ha fatto il suo ingresso da poco nella casa del GF Vip 6, si sta facendo notare per la sua forte personalità. L'attrice durante la nuova puntata del ...Se George è arrivato a questo punto, è statograzie al 2021, anno in cui ha rinforzato la sua ... tra un Lewisper il finale del 2021 e un Russell ruspante, voglioso di dimostrare che lui ...Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Eravamo contenti per la prova, ma un po' delusi per il risultato ...GF Vip, Maria Monsè confessa: "Nathaly Caldonazzo ha ragione. Carmen Russo ha deluso anche me" Nathaly Caldonazzo nonostante ha fatto il suo ingresso da ...