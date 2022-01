Grey's Anatomy, Denzel Washington parla del presunto litigio con Ellen Pompeo (Di sabato 8 gennaio 2022) Variety ha chiesto a Denzel Washington di rispondere sul presunto litigio con Ellen Pompeo sul set di Grey's Anatomy. Denzel Washington ha parlato a Variety della storia relativa ad un brutto litigio con Ellen Pompeo sul set di Grey's Anatomy. L'attore ha diretto The Sound of Silence, episodio del 2016 della serie targata ABC e, a quanto pare, avrebbe avuto uno scontro con la protagonista della serie. Interrogato da Variety sull'accaduto che lo ha visto protagonista con Ellen Pompeo, Denzel Washington ha risposto: "Non ricordo niente! Ma, comunque, va ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 gennaio 2022) Variety ha chiesto adi rispondere sulconsul set di'shato a Variety della storia relativa ad un bruttoconsul set di's. L'attore ha diretto The Sound of Silence, episodio del 2016 della serie targata ABC e, a quanto pare, avrebbe avuto uno scontro con la protagonista della serie. Interrogato da Variety sull'accaduto che lo ha visto protagonista conha risposto: "Non ricordo niente! Ma, comunque, va ...

callingpostit_ : @nonstoplivee No allora la sera prima dell'esame si guarda grey's anatomy Io mi ricordo che studiavo la sera fino a… - fioridizuccaa : doveva vincere Grey's Anatomy - BLONDIEVNGEL : RT @cxmmonsxnse: 13 anni fa arizona arrivava in grey's anatomy 13 anni fa il mondo era felice e non lo sapeva - marsxfalling : pensi di potermi ferire? i miei personaggi preferiti di grey’s anatomy sono lexie e mark - callmegracee_ : RT @cxmmonsxnse: 13 anni fa arizona arrivava in grey's anatomy 13 anni fa il mondo era felice e non lo sapeva -

Il colore del sangue e del perché vorrei passeggiare in spiaggia con Fossati - Medici in prima linea e Grey's Anatomy , oltre che Doctor House , The Good Doctor , The Residen t e la prima stagione, bellissima, di New Amsterdam , vorrei proprio capire che aspetta Netflix a ...

