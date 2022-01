Da lunedì 8 italiani su 10 saranno in zona gialla (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - Con l'avanzare dei contagi per effetto della variante Omicron la zona gialla interessa quasi otto italiani su dieci (79%) per un totale di 46,5 milioni di persone residenti nelle 15 regioni interessate. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Istat in riferimento agli effetti del cambio di colore da lunedì per Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta che si aggiungono a Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia, Liguria, Marche, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano. Una situazione che sta mettendo sotto pressione le strutture sanitarie ma anche servizi essenziali necessari alla vita quotidiana delle persone. L'obbligo vaccinale per gli over 50 - continua la Coldiretti - è importante per non mettere a rischio e forniture alimentari del Paese ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - Con l'avanzare dei contagi per effetto della variante Omicron lainteressa quasi ottosu dieci (79%) per un totale di 46,5 milioni di persone residenti nelle 15 regioni interessate. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Istat in riferimento agli effetti del cambio di colore daper Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta che si aggiungono a Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia, Liguria, Marche, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano. Una situazione che sta mettendo sotto pressione le strutture sanitarie ma anche servizi essenziali necessari alla vita quotidiana delle persone. L'obbligo vaccinale per gli over 50 - continua la Coldiretti - è importante per non mettere a rischio e forniture alimentari del Paese ...

Advertising

sulsitodisimone : Da lunedì 8 italiani su 10 saranno in zona gialla - telodogratis : Da lunedì 8 italiani su 10 saranno in zona gialla - BenedettaPetru6 : RT @GeMa7799: Draghi ci ripensa, lunedì 10 gennaio parlerà agli italiani. 'Cosa dirà sull'obbligo vaccinale' voci tra governo e Quirinale..… - sabrinaEx5S : RT @lamaschera4: Gli italiani non hanno bisogno d'ascoltare un robot telecomandato predisposto a togliere diritti e non a servire il popolo… - AdrianaTerragni : RT @GeMa7799: Draghi ci ripensa, lunedì 10 gennaio parlerà agli italiani. 'Cosa dirà sull'obbligo vaccinale' voci tra governo e Quirinale..… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì italiani Da lunedì 8 italiani su 10 saranno in zona gialla ...dei contagi per effetto della variante Omicron la zona gialla interessa quasi otto italiani su ...dall'analisi della Coldiretti su dati Istat in riferimento agli effetti del cambio di colore da lunedì ...

Santarcangelo: il Comune cerca un "cacciatore" di finanziamenti ...perseguimento degli obiettivi prefissati oltre alla gestione delle relazioni con i partner italiani ... Ultimi Articoli Riccione: da lunedì servizio mensa interna per le scuole Rodari, Floreale e ...

Covid, i colori da lunedì 10 gennaio: in fascia gialla 13 regioni più Trento e Bolzano Sky Tg24 ...dei contagi per effetto della variante Omicron la zona gialla interessa quasi ottosu ...dall'analisi della Coldiretti su dati Istat in riferimento agli effetti del cambio di colore da......perseguimento degli obiettivi prefissati oltre alla gestione delle relazioni con i partner... Ultimi Articoli Riccione: daservizio mensa interna per le scuole Rodari, Floreale e ...