Covid oggi Piemonte, 18.220 contagi: bollettino 8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 18.220 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 8 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid nel bollettino della regione. Registrati 17 morti. I nuovi casi (di cui 16.019 dopo test antigenico) sono pari al 18,3% di 99.675 tamponi eseguiti, di cui 86.221 antigenici. Gli asintomatici sono 13.246 (72,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 145 (+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.665 (+72 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 133.685. I pazienti guariti diventano complessivamente 443.166 (+7.416 rispetto a ieri). ìSono 17, 2 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 18.220 ida coronavirus in, 82022, secondo numeri e datineldella regione. Registrati 17 morti. I nuovi casi (di cui 16.019 dopo test antigenico) sono pari al 18,3% di 99.675 tamponi eseguiti, di cui 86.221 antigenici. Gli asintomatici sono 13.246 (72,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 145 (+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.665 (+72 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 133.685. I pazienti guariti diventano complessivamente 443.166 (+7.416 rispetto a ieri). ìSono 17, 2 di, i decessi di persone positive al test del-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione(si ricorda che il dato di ...

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - giorgio757 : RT @ElGusty99523701: O UNTORE O MENTIROSO Il Ministro degli esteri Di Maio, dichiara oggi di essere risultato positivo al covid in data 26… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid in #Israele, i numeri di oggi. #ultimora -