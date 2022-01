Covid, news. Figliuolo, ieri triplicate dosi vaccino a over 50. LIVE (Di sabato 8 gennaio 2022) ieri somministrate 65 mila prime dosi di vaccino, un valore del 60% superiore rispetto alla media giornaliera. Nella fascia d'età over 50, quella interessata dall'obbligo vaccinale, sono stati somministrate 15.239 dosi - il triplo della media giornaliera. Il presidente dell'associazione presidi Antonello Giannelli: per lunedì stimiamo il 10% di assenze tra docenti e personale Ata. Iss: rischio intensive è 26 volte maggiore tra i no vax. Lunedì conferenza stampa di Draghi sulle misure. Attesa per il bollettino Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 gennaio 2022)somministrate 65 mila primedi, un valore del 60% superiore rispetto alla media giornaliera. Nella fascia d'età50, quella interessata dall'obbligo vaccinale, sono stati somministrate 15.239- il triplo della media giornaliera. Il presidente dell'associazione presidi Antonello Giannelli: per lunedì stimiamo il 10% di assenze tra docenti e personale Ata. Iss: rischio intensive è 26 volte maggiore tra i no vax. Lunedì conferenza stampa di Draghi sulle misure. Attesa per il bollettino

