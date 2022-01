Coronavirus oggi. Iss: non vaccinati 25,6 volte di più in terapia intensiva (Di sabato 8 gennaio 2022) L’allarme Omicron continua ad aleggiare sull’Italia e il resto del mondo, con un balzo del tasso di positività al 22% nel nostro Paese. Il premier Mario Draghi chiede di valutare lo stop del calcio o la chiusura degli stadi, ma la Serie A continuerà il suo calendario Leggi su ilsole24ore (Di sabato 8 gennaio 2022) L’allarme Omicron continua ad aleggiare sull’Italia e il resto del mondo, con un balzo del tasso di positività al 22% nel nostro Paese. Il premier Mario Draghi chiede di valutare lo stop del calcio o la chiusura degli stadi, ma la Serie A continuerà il suo calendario

Advertising

ilriformista : “La legge è molto chiara: permette ai presidenti di Regione di intervenire solo in zona rossa e in circostanze stra… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - tusciatimes : Coronavirus, oggi nel Lazio si registrano 14.850 casi positivi e 6 decessi - CorriereCitta : Coronavirus, oggi nel Lazio quasi 15.000 casi (la metà a Roma): rapporto tamponi e positivi sale oltre 13% - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 8 gennaio: 14.901 contagi e 27 morti -