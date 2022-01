Checco Zalone a Sanremo: sul palco in una delle serate (Di sabato 8 gennaio 2022) Checco Zalone sarà ospite di una delle cinque serate a Sanremo 2022. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha annunciato la presenza del comico Spunta un nuovo nome che compone pian piano la rosa degli ospiti a Sanremo 2022. Si tratta di Checco Zalone, il comico sarà presente sul palco dell’Ariston nel corso di una delle serate. Da tempo si vociferava che l’irriverente mattatore pugliese potesse essere sulla lista dei desideri di Amadeus e così è stato. Lo vedremo partecipe in veste di super ospite, pronto a scaldare una situazione pandemica che ad oggi mette a rischio le sorti del Festival stesso. E mentre i rigidi protocolli anti- Covid mettono a rischio l’intera capienza all’Ariston, ... Leggi su zon (Di sabato 8 gennaio 2022)sarà ospite di unacinque2022. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha annunciato la presenza del comico Spunta un nuovo nome che compone pian piano la rosa degli ospiti a2022. Si tratta di, il comico sarà presente suldell’Ariston nel corso di una. Da tempo si vociferava che l’irriverente mattatore pugliese potesse essere sulla lista dei desideri di Amadeus e così è stato. Lo vedremo partecipe in veste di super ospite, pronto a scaldare una situazione pandemica che ad oggi mette a rischio le sorti del Festival stesso. E mentre i rigidi protocolli anti- Covid mettono a rischio l’intera capienza all’Ariston, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. L'attore pugliese… - rtl1025 : ?? Checco #Zalone superospite a #Sanremo2022: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. A quanto… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Checco #Zalone superospite a #Sanremo2022: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. A quanto si apprende… - Luigi733690531 : RT @FBiasin: “#Amadeus ha convinto Checco #Zalone: sarà ospite a #Sanremo2022 in una delle cinque serate” (Ansa) Mica male… - SPalermo91 : RT @rtl1025: ?? Checco #Zalone superospite a #Sanremo2022: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. A quanto si apprende… -