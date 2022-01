Calcio | Maldini | ' rinnovi di Bennacer e Hernandez ben avviati | parliamo anche con Leao'

(Di sabato 8 gennaio 2022) Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - "Siamo partiti a tempo debito, ma non è sempre facile trovare un accordo in una trattativa. Il rinnovo di Theoè molto ben avviato così come quello di Ismaele stiamo parlando con Rafa. L'intenzione è quella di rinnovare a breve con tutti e tre. Naturalmente sono calciatori che hanno dato tanto ad oggi, pur essendo comunque giovani, e che pensiamo possano dare tantissimo nel futuro prossimo”. Lo dice il direttore tecnico del Milan Paoloin merito aidi contratto di Theo, Ismael Bannacer e Rafael. "Sul mercato di gennaio faremo il possibile e non sarà un mercato di quelli roboanti, ma se avremo bisogno di qualcosa interverremo. Andiamo avanti con fiducia fino alla fine dell'anno, faremo ...

E non intendo solo per il Milan ma perin generale . Da quanto tempo non siamo testimoni di ... Totti l'imperatore di tutti assieme ae Del Piero e Zanetti sono stati gli ultimi. Hanno ...Ospite a sorpresa al meeting online 2021 AIMC (Associazione Italiana Milan Clubs) Paoloha parlato anche di mercato come si evince dal video pubblicato sul canale YouTube 'Milan Club Val Vibrata': Invitato ad indicare il giocatore che maggiormente l'ha sorpreso il dirigente ...Milano, 8 gen. - "Siamo partiti a tempo debito, ma non è sempre facile trovare un accordo in una trattativa. Il rinnovo di Theo Hernandez è molto ben avviato co ...Ci sarà un dopo Elliott? Questa è una delle tante domande che i rappresentanti dei Milan Club hanno rivolto a Paolo Maldini, durante un meeting online. Ecco la sua ...