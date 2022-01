“Basta | me ne vado” Barù | colpo di scena al GF Vip | perché ha preso questa decisione

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022) Brutte notizie per i sostenitori diGaetani al ‘GF Vip’. Purtroppo starebbe per prendere unaestrema sul suo futuro nel programma di Alfonso Signorini. Dopo la puntata in diretta del 7 gennaio, avrebbe ormai chiarito definitivamente i suoi dubbi. Già nel corso dell’appuntamento serale aveva manifestato la volontà di non continuare a lungosua esperienza televisiva, ma ora sembra che siano state sciolte anche le ultime riserve. Ne ha parlato in queste ore con due coinquiline. Intanto, prima di dirvi tutto suGaetani, è scoppiata una polemica intorno a Valeria Marini. A scagliarsi contro di lei Elenoire Ferruzzi: “Un fatto increscioso è avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Mi ha chiamato travestito, ma sa benissimo chi sono. Ci siamo conosciute ad una cena ed è stata tutto il tempo a ...