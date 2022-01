AEW: Cody assente a Battle of The Belts, ci sarà Dustin Rhodes vs. Sammy Guevara per l’interim TNT title (Di sabato 8 gennaio 2022) Cambio improvviso in vista del match per il titolo TNT di Battle of The Belts: ieri notte a Rampage è arrivata la conferma, il campione in carica Cody Rhodes non potrà difendere la cintura per alcuni problemi fisici. The American Nightmare avrebbe dovuto affrontare lo sfidante ed ex campione Sammy Guevara, tuttavia lo Spanish God non perderà l’opportunità titolata. Ci sarà un campione ad interim La AEW ha annunciato che Dustin Rhodes prenderà il posto di suo fratello Cody nell’incontro di Battle of The Belts e proprio in questo match verrà incoronato l’interim TNT Champion ovvero il campione che sostituirà Cody Rhodes ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 8 gennaio 2022) Cambio improvviso in vista del match per il titolo TNT diof The: ieri notte a Rampage è arrivata la conferma, il campione in caricanon potrà difendere la cintura per alcuni problemi fisici. The American Nightmare avrebbe dovuto affrontare lo sfidante ed ex campione, tuttavia lo Spanish God non perderà l’opportunità titolata. Ciun campione ad interim La AEW ha annunciato cheprenderà il posto di suo fratellonell’incontro diof Thee proprio in questo match verrà incoronatoTNT Champion ovvero il campione che sostituirà...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Cody non sarà a Battle of The Belts, Dustin Rhodes e Sammy Guevara si affronteranno per il l'Interim TNT… - TSOWrestling : La storia su #Instagram fa preoccupare i fan: che succede a Cody Rhodes? E intanto #AEWBOTB subirà dei cambiamenti… - TSOWrestling : Il backstage #AEW tra pro e contro #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Cody Rhodes: “Il 2022 sarà l’anno più importante della AEW” - - zazoomblog : AEW: Cody Rhodes parla delle reazioni negative dei fan nei suoi confronti - #Rhodes #parla #delle #reazioni… -