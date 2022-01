Super Green Pass, da lunedì si cambia. Ecco le nuove regole che escludono i No Vax dalla vita sociale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Certificazione verde rafforzata necessaria per tutti i mezzi di trasporto, bar, ristoranti, strutture ricettive. Ma anche sport, cerimonie, sagre, fiere e congressi. Parrucchieri liberi ancora fino al 20. E da febbraio Green Pass base anche per banche, uffici e negozi Leggi su repubblica (Di venerdì 7 gennaio 2022) Certificazione verde rafforzata necessaria per tutti i mezzi di trasporto, bar, ristoranti, strutture ricettive. Ma anche sport, cerimonie, sagre, fiere e congressi. Parrucchieri liberi ancora fino al 20. E da febbraiobase anche per banche, uffici e negozi

