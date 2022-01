“Stai zitta, ti conviene!”. Amici 21, lite furiosa tra gli allievi: volano parole pesantissime (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gli allievi della scuola di Amici 21 hanno trascorso tutto il periodo delle feste di Natale all’interno della casetta. Nel frattempo non sono andati in onda i daytime (che riprenderanno lunedì 10 gennaio) e la puntata della domenica che tornerà in onda il 9 gennaio. Un modo per ricaricare le batterie in vista della seconda parte del talent quella che porta verso il Serale, dopo mesi trascorsi nelle sale di prova a studiare musica e danza. Nelle ultime ore gli animi tra gli allievi si sono particolarmente scaldati. La tensione è sfociata in una litigata davanti alle telecamere tra LDA e Elena per la gestione delle pulizie della cucina. I due che secondo lo schema si trovano di turno insieme, si contestano a vicenda di non essere mai stati l’uno il supporto dell’altra, ma la lite ben presto degenera. LDA rivendica il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Glidella scuola di21 hanno trascorso tutto il periodo delle feste di Natale all’interno della casetta. Nel frattempo non sono andati in onda i daytime (che riprenderanno lunedì 10 gennaio) e la puntata della domenica che tornerà in onda il 9 gennaio. Un modo per ricaricare le batterie in vista della seconda parte del talent quella che porta verso il Serale, dopo mesi trascorsi nelle sale di prova a studiare musica e danza. Nelle ultime ore gli animi tra glisi sono particolarmente scaldati. La tensione è sfociata in una litigata davanti alle telecamere tra LDA e Elena per la gestione delle pulizie della cucina. I due che secondo lo schema si trovano di turno insieme, si contestano a vicenda di non essere mai stati l’uno il supporto dell’altra, ma laben presto degenera. LDA rivendica il ...

