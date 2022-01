Speed skating | l’Italia è subito di bronzo agli Europei nel team-pursuit! Oro all’Olanda

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Si aprono bene perad Heerenveen, nei Paesi Bassi, glisenior 2022 su singole distanze di: dopo il podio ottenuto nella terza tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City, negli USA,registra sul ghiaccio della Thialf ildel trio azzurro nelpursuit maschile, che si classifica al terzo posto. Nelpursuit maschile, infatti, vincono i padroni di casa dei Paese Bassi (Kramer, Bosker, Roest), primi in 3:37.976, davanti alla Norvegia (Johansson, Engebråten, Pedersen), seconda in 3:38.920 (+0.94), ed aldi Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, terza in 3:43.416 (+5.44). Il podio degli azzurri non è stato praticamente mai in discussione, dato che i terzetti al via ...

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata di gare degli Europei senior 2022 su singole distanze di speed skating in programma ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: oggi, venerdì 7 gennaio, alle ore 18.55 scatteranno le gare , ma l'attesa in casa Italia è tutta per il team pursuit maschile , a caccia di una medaglia nella prova che part ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38: Oggi alle ore 18.55 scatteranno le gare, ma l'attesa in casa Italia è tutta per il team pursuit maschile, a caccia di una medaglia nella prova che part ...