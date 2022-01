(Di venerdì 7 gennaio 2022) L'aviazione russa ha condotto nelle ultime 24 oredinellacentrale controdell'. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui ...

Siria: ong, decine di raid aerei russi su postazioni Isis

Agenzia ANSA

L'Isis in Siria è stato dichiarato sconfitto nella primavera del 2019 ma la formazione jihadista continua a operare in diverse zone della Siria centrale e orientale. L'aviazione russa ha condotto nelle ultime 24 ore decine di raid aerei nella Siria centrale contro postazioni dell'Isis. (ANSA)