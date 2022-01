Roma, Mkhitaryan: «Vorrei capire come mai con noi non vanno al VAR» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al termine del match tra Roma e Milan il centrocampista Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai canali ufficiali giallorossi Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Roma. Le parole del centrocampista armeno: ARBITRO – «Non voglio criticare nessuno, voglio solo capire la differenza. Ci sono momento in cui l’arbitro va al VAR, mentre con noi no. Dobbiamo migliorare, ma queste piccole cose fanno la differenza.» JUVE – «Sarà una bella gara da giocare e da vincere davanti ai nostri tifosi. Sarà dura, ci mancherà qualche giocatore, ma dobbiamo avere la personalità di giocare. Chi ci sarà dovrà far vedere al mister che è pronto ad aiutare la squadra.» CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al termine del match trae Milan il centrocampista Henrikhha parlato ai canali ufficiali giallorossi Henrikha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della. Le parole del centrocampista armeno: ARBITRO – «Non voglio criticare nessuno, voglio solola differenza. Ci sono momento in cui l’arbitro va al VAR, mentre con noi no. Dobbiamo migliorare, ma queste piccole cose fanno la differenza.» JUVE – «Sarà una bella gara da giocare e da vincere davanti ai nostri tifosi. Sarà dura, ci mancherà qualche giocatore, ma dobbiamo avere la personalità di giocare. Chi ci sarà dovrà far vedere al mister che è pronto ad aiutare la squadra.» CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

