Roma-Lido, il Campidoglio promette ma non mantiene: i treni restano gli stessi, i disagi pure (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ostia – Anno nuovo ma vecchi problemi per la Roma-Lido, la linea ferroviaria che collega Ostia al centro della Capitale. Come ipotizzato da ilfaroonline.it (leggi qui), infatti, la riapertura delle stazioni di Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo (leggi qui) – chiuse dal 13 settembre scorso (leggi qui) – non ha affatto risollevato le sorti del “trenino”, che continua ad essere a corto di convogli (e, quindi, di corse). Nonostante le promesse del neoassessore capitolino Eugenio Patanè, che aveva assicurato il ritorno dalla revisione di due treni per venerdì 7 gennaio (leggi qui) – per un totale di almeno quattro treni sui binari della Roma-Lido -, i mezzi oggi operativi sono infatti soltanto tre; gli stessi tre in funzione da ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ostia – Anno nuovo ma vecchi problemi per la, la linea ferroviaria che collega Ostia al centro della Capitale. Come ipotizzato da ilfaroonline.it (leggi qui), infatti, la riapertura delle stazioni di Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo (leggi qui) – chiuse dal 13 settembre scorso (leggi qui) – non ha affatto risollevato le sorti del “no”, che continua ad essere a corto di convogli (e, quindi, di corse). Nonostante le promesse del neoassessore capitolino Eugenio Patanè, che aveva assicurato il ritorno dalla revisione di dueper venerdì 7 gennaio (leggi qui) – per un totale di almeno quattrosui binari della-, i mezzi oggi operativi sono infatti soltanto tre; glitre in funzione da ...

CapitanHarlok6 : RT @spinax64: Guardate cosa scriveva @nzingaretti durante la campagna elettorale per le regionali che lo avrebbe visto vincitore. Dopo 8 an… - canaledieci : Brutta sorpresa sulla Roma-Lido: da oggi ancora meno corse - TGEUR24 : #Roma i pendolari della Roma-Lido continuano a lamentarsi dei ritardi, mentre il Campidoglio annuncia più treni ???? - jackfollasb : RT @romatoday: Roma Lido: il Campidoglio annuncia più treni, i pendolari lamentano ancora ritardi. Resta il caos - DiovmaeC : RT @Lorenzodalbergo: Roma-Lido, quarantene e congedi familiari last minute mandano in tilt la linea a Capodanno. Punito il responsabile del… -