Regifting: riciclare i doni non graditi è un'arte (Di venerdì 7 gennaio 2022) Inutile negarlo: non tutti i regali sono azzeccati . L'amico di pessimo gusto, l'anziano parente che ci crede ancora bambini, i conoscenti che hanno avuto la stessa idea: a chi di noi non è capitato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) Inutile negarlo: non tutti i regali sono azzeccati . L'amico di pessimo gusto, l'anziano parente che ci crede ancora bambini, i conoscenti che hanno avuto la stessa idea: a chi di noi non è capitato ...

LE ACCORTEZZE PER UN BUON REGIFTING - Se, scartando il dono, ci rendiamo conto che l'oggetto potrebbe non piacerci, facciamo attenzione a non danneggiare la confezione originale: senza la scatola in ...

