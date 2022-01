Quirinale: Renzi, 'Draghi rappresenti Italia, in quale posto vedremo' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Io preferisco che Draghi rappresenti l'Italia: in quale posto vedremo". Così Matteo Renzi a In Onda su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Io preferisco chel': in". Così Matteoa In Onda su La7.

Advertising

DSantanche : Tav, Tap, Mes, mai con PD, mai con Renzi, mai con Berlusconi, mai più con la Lega, porti aperti, streaming, auto bl… - SandraM0027 : Non so perché, ma ho la strana sensazione che Renzi, con questa cosa del Quirinale, stia preparando un trappolone p… - sigmaseisas : Renzi: “Berlusconi al Quirinale non lo vedo plausibile” #inonda #Renzi #Berlusconi - TV7Benevento : Quirinale: Renzi, 'Draghi rappresenti Italia, in quale posto vedremo'... - TV7Benevento : Quirinale: Renzi, 'Draghi a Chigi o Colle ma politica decida scenario successivo'... -