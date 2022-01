Pauroso incidente lungo via Morelli e Silvati, 47enne finisce in ospedale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in città e più precisamente in via Morelli e Silvati per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si ribaltava. All’interno dell’auto ribaltata, una donna di 47 anni originaria di Vallata, la quale rimaneva bloccata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Sull’altra auto un uomo, che veniva visitato sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in città e più precisamente in viaper unstradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si ribaltava. All’interno dell’auto ribaltata, una donna di 47 anni originaria di Vallata, la quale rimaneva bloccata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’Moscati di Avellino per le cure del caso. Sull’altra auto un uomo, che veniva visitato sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

