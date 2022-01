Obbligo vaccinale: una multa di 100 euro una tantum a cosa serve? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Impossibile “sfuggire” all’Obbligo vaccinale per gli over 50 che partirà il prossimo 1 febbraio: attraverso il controllo incrociato dei dati, sarà direttamente l’Agenzia delle entrate a vigilare sul rispetto delle disposizioni del nuovo decreto, applicando – in caso di inadempienza – la sanzione una tantum di 100 euro. Questo è quello che si prospetta, sul fronte amministrativo, per chi si ostini a non vaccinarsi e si trova nella fascia di popolazione per la quale il vaccino è diventato obbligatorio. Una sanzione la cui tenuità ha fatto molto discutere: nel corso della pandemia ci sono stati no vax disposti a pagare 400 euro medici compiacenti per simulare l’iniezione, così come ci si è spinti anche oltre per arrivare ad acquistare un Green Pass falso su Telegram, perciò a fronte di 100 ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Impossibile “sfuggire” all’per gli over 50 che partirà il prossimo 1 febbraio: attraverso il controllo incrociato dei dati, sarà direttamente l’Agenzia delle entrate a vigilare sul rispetto delle disposizioni del nuovo decreto, applicando – in caso di inadempienza – la sanzione unadi 100. Questo è quello che si prospetta, sul fronte amministrativo, per chi si ostini a non vaccinarsi e si trova nella fascia di popolazione per la quale il vaccino è diventato obbligatorio. Una sanzione la cui tenuità ha fatto molto discutere: nel corso della pandemia ci sono stati no vax disposti a pagare 400medici compiacenti per simulare l’iniezione, così come ci si è spinti anche oltre per arrivare ad acquistare un Green Pass falso su Telegram, perciò a fronte di 100 ...

