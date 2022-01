Milan-Roma 3-1, Damiano dei Maneskin contro Chiffi: “Dopo questa diretto in promozione” (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è anche Damiano David tra i tifosi giallorossi che non hanno digerito l’arbitraggio di Daniele Chiffi durante Milan-Roma 3-1, sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2021/2022. Questo il commento su Twitter del frontman dei Maneskin nei confronti del direttore di gara di Padova: “Chiffi, Dopo questa diretto in promozione”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è ancheDavid tra i tifosi giallorossi che non hanno digerito l’arbitraggio di Danieledurante3-1, sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2021/2022. Questo il commento su Twitter del frontman deinei confronti delre di gara di Padova: “in”. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - A_coong : RT @fanpage: Lapo Nava, 17 anni, è stato convocato per la prima volta con il Milan dei grandi, portato in panchina per il match contro la R… - DalbertGOAT : @diavolesquee @MarcoYera @NackaSkoglund89 @Inter chicco bello non è che succede a Juve o milan, pure la roma lo sco… -