Lui no: contro il vuoto di Silvio Berlusconi al Quirinale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non può diventare Presidente della repubblica chi ha lanciato il populismo per distruggere le istituzioni. Significherebbe riportare indietro il paese e lasciare la politica smarrita Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non può diventare Presidente della repubblica chi ha lanciato il populismo per distruggere le istituzioni. Significherebbe riportare indietro il paese e lasciare la politica smarrita

Advertising

Maxdero : Salvini 0 - 1 Scienza Lui continua la sua campagna di mala informazione anche contro le evidenze e la scienza - borghi_claudio : @LucaBizzarri Dove lo vede il sorriso? Guardi che nel caso non se ne fosse accorto da mesi lo sport a reti unificat… - juventusfc : Nei suoi 6 anni in bianconero Fabio Capello è stato spesso un uomo decisivo contro il Napoli. Ed è lui protagonist… - info_zampa : RT @Lacasespoglia: Come nel Brasile di Bolsonaro, chi ha voluto salvarsi l' ha fatto MALGRADO e CONTRO le sue folli esortazioni a lasciar c… - Lacasespoglia : Come nel Brasile di Bolsonaro, chi ha voluto salvarsi l' ha fatto MALGRADO e CONTRO le sue folli esortazioni a lasc… -