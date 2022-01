La Salernitana prova il colpo: interesse per l’ex Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Salernitana è pronta a fare follie nel calciomercato invernale, con il nuovo presidente Iervolino che vuole a tutti i costi centrare l’obiettivo salvezza. Per farlo, dovrà chiaramente puntare a chiudere qualche colpo nel mercato di riparazione. Il primo colpo potrebbe arrivare tra i pali, per sostituire Vid Belec che fino a questo momento ha dimostrato di avere più di qualche incertezza. Db Parma 10/04/2021 – campionato di calcio serie A / Parma-Milan / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Luigi Sepe PUBLICATIONxNOTxINxITASul taccuino dei dirigenti del club campano è forte il nome di Luigi Sepe, portiere ex Napoli. Attualmente Sepe non ha spazio in Serie B al Parma e gradirebbe un ritorno in Serie A. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laè pronta a fare follie nel calciomercato invernale, con il nuovo presidente Iervolino che vuole a tutti i costi centrare l’obiettivo salvezza. Per farlo, dovrà chiaramente puntare a chiudere qualchenel mercato di riparazione. Il primopotrebbe arrivare tra i pali, per sostituire Vid Belec che fino a questo momento ha dimostrato di avere più di qualche incertezza. Db Parma 10/04/2021 – campionato di calcio serie A / Parma-Milan / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Luigi Sepe PUBLICATIONxNOTxINxITASul taccuino dei dirigenti del club campano è forte il nome di Luigi Sepe, portiere ex. Attualmente Sepe non ha spazio in Serie B al Parma e gradirebbe un ritorno in Serie A. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport.

