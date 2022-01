"Inaccettabile, questa sarebbe l'organizzazione militare?". Figliuolo fatto a pezzi da Myrta Merlino: quei 150 euro... (Di venerdì 7 gennaio 2022) Myrta Merlino si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Su Twitter la conduttrice de L'Aria Che Tira, il programma in onda tutti i giorni su La7, sembra voler lanciare una frecciata al commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo. Oggetto: quello che da giorni è sotto gli occhi di tutti. "È Inaccettabile pagare un molecolare fino a 150€ - è l'inizio dello sfogo -. È Inaccettabile aspettare 5-7 giorni per un tampone ai drive-in con operatori ormai stremati". Anche senza mai citarlo, il riferimento a Figliuolo pare chiaro: "E questa - si chiede - sarebbe l'organizzazione 'militare'? Io inizio a vedere tanti buchi di cui bisognerebbe assumersi la responsabilità". La responsabilità è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022)si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Su Twitter la conduttrice de L'Aria Che Tira, il programma in onda tutti i giorni su La7, sembra voler lanciare una frecciata al commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco. Oggetto: quello che da giorni è sotto gli occhi di tutti. "Èpagare un molecolare fino a 150€ - è l'inizio dello sfogo -. Èaspettare 5-7 giorni per un tampone ai drive-in con operatori ormai stremati". Anche senza mai citarlo, il riferimento apare chiaro: "E- si chiede -l''? Io inizio a vedere tanti buchi di cui bisognerebbe assumersi la responsabilità". La responsabilità è ...

Ultime Notizie dalla rete : Inaccettabile questa "Urgente un piano assunzioni straordinario" - hanno aggiunto - E' inaccettabile lasciare infermieri ed Oss per l'intero turno dentro l'area ... Questa riorganizzazione a parere del Fials non tiene sufficientemente presente che i cittadini ...

Polemiche per lo screening negato ai bimbi della scuola dell'infanzia, la Cgil scrive alla Asl Si tratta di una situazione paradossale e inaccettabile - osserva il segretario provinciale Sergio ... Questa situazione ha delle evidenti ricadute sul lavoro e sulla sicurezza del personale scolastico'.

Pd del Mugello sull'Ortofrutticola: "Inaccettabile che un prodotto tipico sia sottratto al suo territorio". Il Filo del Mugello Ospedali, la lezione sprecata Una dopo l'altra le immagini e le notizie che provengono dalle diverse regioni e città italiane, da qualche giorno a questa parte, sembrano riportare le lancette dell'orologio indietro di 22 mesi. Con ...

