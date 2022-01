Galli: “Positivo a covid con Omicron, sono stato malissimo” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Ho preso il virus con la variante Omicron, sono stato una schifezza”. Il professor Massimo Galli fa “outing” e racconta la sua recente esperienza da contagiato. “sono stato una schifezza, ora sto meglio”, dice a Mattino 5. “Io sono stato malissimo 3 giorni: la più brutta influenza della mia vita. Ho 70 anni e ho altri acciacchi. Io sono rientrato in servizio attorno al 10-11 gennaio del 2020 dopo essere stato fuori servizio per un ricovero abbastanza lungo per un’orrenda embolia polmonare che mi ha quasi ucciso”, racconta. “Verosimilmente il 31 dicembre, o nei giorni immediatamente precedenti, qualcuno mi ha passato Omicron. Nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Ho preso il virus con la varianteuna schifezza”. Il professor Massimofa “outing” e racconta la sua recente esperienza da contagiato. “una schifezza, ora sto meglio”, dice a Mattino 5. “Io3 giorni: la più brutta influenza della mia vita. Ho 70 anni e ho altri acciacchi. Iorientrato in servizio attorno al 10-11 gennaio del 2020 dopo esserefuori servizio per un ricovero abbastanza lungo per un’orrenda embolia polmonare che mi ha quasi ucciso”, racconta. “Verosimilmente il 31 dicembre, o nei giorni immediatamente precedenti, qualcuno mi ha passato. Nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto in ...

