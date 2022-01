Everton, Benitez: «Digne? Mi ha detto di non voler rimanere qui» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Rafa Benitez ha confermato la volontà di Lucas Digne. L’annuncio del tecnico dell’Everton sul terzino francese L’ex Roma, Lucas Digne è stato accostato anche alla Juventus, dopo i sondaggi esplorativi da parte dell’Inter. Questo l’annuncio di Rafa Benitez, mister dell’Everton, in conferenza stampa. Digne – «Ho avuto un paio di conversazioni con lui. Cosa potete aspettarvi dal manager quando un giocatore dice che non vuole essere qui?». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Rafaha confermato la volontà di Lucas. L’annuncio del tecnico dell’sul terzino francese L’ex Roma, Lucasè stato accostato anche alla Juventus, dopo i sondaggi esplorativi da parte dell’Inter. Questo l’annuncio di Rafa, mister dell’, in conferenza stampa.– «Ho avuto un paio di conversazioni con lui. Cosa potete aspettarvi dal manager quando un giocatore dice che non vuole essere qui?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : #Everton, l'annuncio di #Benitez: '#Digne ha chiesto di essere ceduto': Il tecnico: 'Stiamo provando a gestire la s… - calciomercatoit : ?? #Inter e #Napoli, #Digne in uscita. #Benitez lo scarica: 'Ha messo i suoi interessi davanti a quelli della squadr… - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: ?????? #Digne verso l’addio all’#Everton: le parole di #Benitez ?????? - ABuxheli : RT @fcin1908it: Mercato Inter, Benitez: “Cosa posso fare se lui non vuole giocare più all’Everton?” - fcin1908it : Mercato Inter, Benitez: “Cosa posso fare se lui non vuole giocare più all’Everton?” -