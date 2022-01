Enrico Ruggeri canta La Rivoluzione, inno alla disillusione più che alla rivolta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Leggi la parola Rivoluzione e ti fai subito un’idea, abbastanza precisa, di cosa ti troverai di fronte. Un’idea, questo lo scoprirai solo in un secondo momento, sbagliata. Perché in fondo, la Rivoluzione l’hai sempre sognata, parole sante, e perché mai come in questi tempi funestati ti sembrerebbe opportuna, di qualsiasi Rivoluzione si tratti. Ma visto che il nome che di Rivoluzione, di quella Rivoluzione, pensi, sta per parlare è questo nome specifico qui, pensi, ci sarà sicuramente da divertirsi. Perché vuoi per indole, vuoi per quella forma di gusto personale nell’andare controcorrente, vuoi perché in fondo è sempre stato così, le rivoluzioni le portano avanti non quelli che passano le giornate sopra le barricate, ma quelli che passo dopo passo si dimostrano coerenti, anche quando il vento ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Leggi la parolae ti fai subito un’idea, abbastanza precisa, di cosa ti troverai di fronte. Un’idea, questo lo scoprirai solo in un secondo momento, sbagliata. Perché in fondo, lal’hai sempre sognata, parole sante, e perché mai come in questi tempi funestati ti sembrerebbe opportuna, di qualsiasisi tratti. Ma visto che il nome che di, di quella, pensi, sta per parlare è questo nome specifico qui, pensi, ci sarà sicuramente da divertirsi. Perché vuoi per indole, vuoi per quella forma di gusto personale nell’andare controcorrente, vuoi perché in fondo è sempre stato così, le rivoluzioni le portano avanti non quelli che passano le giornate sopra le barricate, ma quelli che passo dopo passo si dimostrano coerenti, anche quando il vento ...

Advertising

SecolodItalia1 : Enrico Ruggeri canta “La rivoluzione” e sfotte gli ex compagni del ’68: «Siamo stati sconfitti in finale» (video)… - artnewsit : Ascolta #MusicExpress! In questo numero: The Weeknd, Samuel, Maroon 5, Fulminacci, Enrico Ruggeri #Radio #Rubriche… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Enrico Ruggeri: il singolo “La rivoluzione” approda in radio #EnricoRuggeri #LaRivoluzione @Gaetano89385602 https://t.… - MusicStarStaff : CS_ENRICO RUGGERI: da venerdì in radio il nuovo singolo “La Rivoluzione” che anticipa il nuovo album omonimo di ine… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Enrico Ruggeri - La Notte Delle Fate -