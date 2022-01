E' morto Sidney Poitier | primo attore nero a vincere l' Oscar

Advertising

Corriere : È morto Sidney Poitier, primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior attore: aveva 94 anni - repubblica : E' morto Sidney Poitier, primo attore afroamericano a vincere l'Oscar. Aveva 94 anni - SkyTG24 : Morto Sidney Poitier: l’attore di Indovina chi viene a cena? - arual812 : RT @fanpage: Addio a #SidneyPoitier, è morto a 94 anni il primo attore afroamericano a vincere un Oscar - Christianzu76 : Sidney #Poitier, morto il leggendario attore afroamericano: vinse l’Oscar nel 1964 con I Gigli del Campo… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Sidney

E', all'età di 94 anni,Poitier . Attore afroamericano che per primo ha raggiunto la dimensione di icona di Hollywood, Poitier nacque a Miami, in Florida, il 20 febbraio 1927. Dopo essere ...Poitier, leggenda di Hollywood che ha spianato la strada a tantissimi attori afroamericani, èall'età di 94 anni. Attore, regista ma anche diplomatico: il leggendario protagonista di "...Sidney Poitier, leggenda di Hollywood che ha spianato la strada a tantissimi attori afroamericani, è morto all’età di 94 anni. Lo riportano alcuni media Usa. È stato il primo afroamericano premiato co ...Sidney Poitier è morto. Il leggendario attore afroamericano aveva 94 anni. Nel 1964 vinse l'Oscar come miglior attore, primo afroamericano ...