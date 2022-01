È morto Peter Bogdanovich: regista, attore e critico cinematografico (Di venerdì 7 gennaio 2022) È morto Peter Bogdanovich: il noto regista, attore e critico cinematografico è venuto a mancare all’età di 82 anni. Peter Bogdanovich, l’attore e regista morto a 82 anni (via social)Nel corso della giornata di ieri giovedì 6 gennaio 2022 è venuto a mancare un importante regista. Peter Bogdanovich è venuto a mancare all’età di 82 anni per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, questo almeno è quanto riportato dalla figlia. Peter Bogdanovich nella sua lunga carriera prima ancora di occuparsi direttamente di cinema filmando film come L’ultimo spettacolo, Paper Moon, Ma papà ti manda sola? e Daisy ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 7 gennaio 2022) È: il notoè venuto a mancare all’età di 82 anni., l’a 82 anni (via social)Nel corso della giornata di ieri giovedì 6 gennaio 2022 è venuto a mancare un importanteè venuto a mancare all’età di 82 anni per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, questo almeno è quanto riportato dalla figlia.nella sua lunga carriera prima ancora di occuparsi direttamente di cinema filmando film come L’ultimo spettacolo, Paper Moon, Ma papà ti manda sola? e Daisy ...

