Dakar | buone notizie dalla Francia | Philippe Boutron esce dal coma

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Arrivano delledopo la richiesta del Ministro degli Esteri transalpino di bloccare la corsa in seguito a quanto accaduto in quel di Jeddah lo scorso 30 dicembre. La situazione resta tesa, le autorità francesi e quelle arabe stanno lavorando per chiarire una vicenda che non è ancora chiara dopo sette giorni. La news della positiva della giornata riguarda sicuramente l’uscita daldi, pilota del buggy #260 che è stato il più coinvolto nell’incidente. Quest’ultimo è stato trasportato presso l’ospedale militare Percy di Clamart prima di essere indotto infarmacologico. Il figlio dello sfortunato alfiere del Sodicars Racing ha rilasciato a RMC: “È gravemente ferito ad entrambe le gambe, ma è uscito dal ...

Advertising

RobRe62 : RT @CorriereBN: Omar era un clandestino, vent’anni fa era sbarcato nel nostro Paese. A Siena una ristoratrice gli ha dato fiducia. Nell’ann… - ADM_assdemxmi : RT @CorriereBN: Omar era un clandestino, vent’anni fa era sbarcato nel nostro Paese. A Siena una ristoratrice gli ha dato fiducia. Nell’ann… - luigiferraiuolo : RT @CorriereBN: Omar era un clandestino, vent’anni fa era sbarcato nel nostro Paese. A Siena una ristoratrice gli ha dato fiducia. Nell’ann… - vaLoreVita : RT @CorriereBN: Omar era un clandestino, vent’anni fa era sbarcato nel nostro Paese. A Siena una ristoratrice gli ha dato fiducia. Nell’ann… - CorriereBN : Omar era un clandestino, vent’anni fa era sbarcato nel nostro Paese. A Siena una ristoratrice gli ha dato fiducia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar buone

OA Sport

... che dopo leprestazioni di ieri ha ceduto intorno al chilometro 115 a causa di un problema ... ma grazie alla novità regolamentare della2022 potrà tornare in corsa da domani, pur pagando ...Monsieur, Stéphane Peterhansel, ha vinto l'edizione 2021 al volante del buggy Cooper, ... 'Abbiamo una macchina migliore, le sensazioni sono, ci divertiremo e siamo pronti a dare il massimo,...Per una Hunter che vince, un'altra perde terreno: Loeb scende terzo in classifica e ha ora un ritardo di quasi un'ora da Al-Attiyah ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 L'appuntamento è per domenica mattina per la settima tappa del rally raid più famoso ed estenuante al mondo. Un saluto a tutti e grazie per averci segui ...