Covid oggi Piemonte | 7 652 contagi e 17 morti | bollettino 7 gennaio

Sono 7.652 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti. I casi (di cui 5.945 dopo test antigenico) sono pari al 15,8% di 48.382 tamponi eseguiti, di cui 39.229 antigenici. Dei 7.652 positivi, gli asintomatici sono 5.624 (73,5%). I ricoverati in terapia intensiva sono 137 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.593 (+80 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 122.978. Sono 17, 1 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte: il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi ...

