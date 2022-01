Covid, Luca Sepe sta meglio e punge gli ‘haters’: “Ora mi sento un leone” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Luca Sepe sta meglio. E’ stato lui stesso ad annunciarlo attraverso una serie di ‘stories’ pubblicate sul suo profilo Instagram. Il conduttore radiofonico napoletano è ricoverato all’ospedale Cotugno dallo scorso 2 gennaio, e inizialmente aveva allarmato tutti sulle sue condizioni di salute. “Stamattina mi hanno abbassato l’ossigeno, dicono che va meglio anche la respirazione – ha detto Sepe -. Mi sento un leone rispetto a sei giorni fa, quando non avevo neanche la forza di respirare e l’ossigeno era dieci volte più potente. Ringrazio tutti, anche la tosse dovuta alla polmonite sta scemando”. Alla notizia del ricovero erano seguiti anche commenti polemici sui social. Sepe ha replicato rivolgendosi a chi se ne ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –sta. E’ stato lui stesso ad annunciarlo attraverso una serie di ‘stories’ pubblicate sul suo profilo Instagram. Il conduttore radiofonico napoletano è ricoverato all’ospedale Cotugno dallo scorso 2 gennaio, e inizialmente aveva allarmato tutti sulle sue condizioni di salute. “Stamattina mi hanno abbassato l’ossigeno, dicono che vaanche la respirazione – ha detto-. Miunrispetto a sei giorni fa, quando non avevo neanche la forza di respirare e l’ossigeno era dieci volte più potente. Ringrazio tutti, anche la tosse dovuta alla polmonite sta scemando”. Alla notizia del ricovero erano seguiti anche commenti polemici sui social.ha replicato rivolgendosi a chi se ne ...

