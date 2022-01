Combinata Nordica | Norvegia davanti dopo il segmento di salto della prima prova a squadra mista Italia sesta

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In archivio ildia squadrein Coppa del Mondo di. Sul trampolino di Predazzo si è quindi scritto un pezzettino di storiadisciplina, portando in stanga di partenza per lavolta uomini e donne insieme per la stessa gara a livello di Coppa del Mondo. Le 8 nazioni qualificate hanno presentato dei team composti da due donne e due uomini. Buona parte dei team ha portato sul trampolino atleti ed atlete difascia, con qualche piccola defezione. Ricordiamo che i punteggi sono stati calcolati tramite una media dei quattro salti e che la frazione di fondo si snoderà in quattro frazioni, due al femminile da 2.5 km e due al maschile da 5 ...