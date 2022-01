Cina, esplosione in una mensa: 20 persone intrappolate (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella città cinese di Chongqing, nel distretto di Wulong, nel sud-ovest del Paese, 20 persone sono rimaste intrappolate in una mensa di un edificio che ospita uffici governati, a causa di un’esplosione avvenuta poco dopo mezzogiorno. Il motivo dell’esplosione è ancora sotto indagine, da una prima ricostruzione si sospetta possa essere stata causata da una fuga di gas. Sul posto sono accorsi circa 260 soccorritori e 50 veicoli. Secondo i media cinesi, che citano le autorità locali, nove persone sarebbe state tratte in salvo. Alcuni feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre rimangono intrappolati ancora una ventina di persone. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella città cinese di Chongqing, nel distretto di Wulong, nel sud-ovest del Paese, 20sono rimastein unadi un edificio che ospita uffici governati, a causa di un’avvenuta poco dopo mezzogiorno. Il motivo dell’è ancora sotto indagine, da una prima ricostruzione si sospetta possa essere stata causata da una fuga di gas. Sul posto sono accorsi circa 260 soccorritori e 50 veicoli. Secondo i media cinesi, che citano le autorità locali, novesarebbe state tratte in salvo. Alcuni feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre rimangono intrappolati ancora una ventina di. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

