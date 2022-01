Ciclismo | presentate le 23 squadre che parteciperanno alla Volta a la Comunitat Valenciana | ben 15 sono formazioni World Tour

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal 2 al 6 febbraio prenderà il via il primo appuntamento di spicco della stagione ciclistica su strada, laa la. Nella mattinata odierna gli organizzatori dell’evento hanno diramato gli inviti ufficiali includendo nel lotto dei partecipanti 15 compaginied 8Professional che si daranno battaglia nel corso delle cinque tappe in programma. Dovrebbe essere della partita l’alfiere di casa Astana Vincenzo Nibali, tornato a brillare nella sua Sicilia al termine di un 2021 condizionato dagli acciacchi fisici. Stando alle prime indiscrezioni anche il vincitore dell’edizione passata Stefan Kung parteciperàcorsa spagnola così come Alejandro Valverde, Remco Evenepoel, Matej Mohoric, Jakob Fuglsang e Jack Haig. Il percorso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo presentate

OA Sport

Per illa data del 1° gennaio è tradizionalmente uno spartiacque. Finalmente i corridori che hanno ... Con un sogno: l'Olimpiade Giro d'Italia,le tappe per velocisti. Ma manca ancora ......bicibusauro Posted on 10 Maggio 2021 10 Maggio 2021 Author Redazione Campione europeo di... Promossa dall'associazione 'Triciclo […] Cronaca In Primo Piano Savona Savona,le ...Siamo ai primi giorni di gennaio e nel mondo del ciclismo questo è il periodo in cui vengono presentate le divise per il nuovo anno. Tra tutte, ha destato molta curiosità quella della TotalEnergies, l ...Massa e Cozzile, 7 gennaio 2022 - Nel presentare la squadra allievi 2022 della Giusfredi Ciclismo di Massa Cozzile dobbiamo mettere in risalto la sinergia e collaborazione tra società ciclistiche tosc ...