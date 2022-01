Caos scuole, Bianchi: rientro in presenza. Ma presidi chiedono Dad (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le scuole riaprono in presenza, e in sicurezza. Non si torna indietro. La posizione del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi è chiara: dal 10 gennaio tutti in aula, con le nuove disposizioni su quarantene e positività decise nel nuovo decreto con le misure anti-Covid. Gli fa eco il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che sottolinea come "l'insieme di regole che abbiamo delineato ci permetterà di tenere la situazione sotto controllo".Ma non tutti sono d'accordo. A cominciare dai medici. Il virologo Fabrizio Pregliasco chiede il ritorno in Dad, e il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sottolinea: "Con questa circolazione virale sarà molto difficile mantenere le classi in presenza". chiedono la didattica a distanza anche i presidi, almeno per tutto ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Leriaprono in, e in sicurezza. Non si torna indietro. La posizione del ministro dell'Istruzione, Patrizioè chiara: dal 10 gennaio tutti in aula, con le nuove disposizioni su quarantene e positività decise nel nuovo decreto con le misure anti-Covid. Gli fa eco il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che sottolinea come "l'insieme di regole che abbiamo delineato ci permetterà di tenere la situazione sotto controllo".Ma non tutti sono d'accordo. A cominciare dai medici. Il virologo Fabrizio Pregliasco chiede il ritorno in Dad, e il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sottolinea: "Con questa circolazione virale sarà molto difficile mantenere le classi in".la didattica a distanza anche i, almeno per tutto ...

