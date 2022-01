Calciomercato Bologna: pressing Siviglia su Orsolini, un colpo in entrata (Di sabato 8 gennaio 2022) . Le ultime sul mercato dei felsinei Come raccontato da Sky Sport prosegue il pressing del Siviglia su Riccardo Orsolini. Il club andaluso vorrebbe imbastire l’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Bologna da parte sua vorrebbe cedere definitivamente il giocatore. Intanto, dopo Hickey, i rossoblù vorrebbero assicurarsi un altro terzino scozzese, anche lui giovanissimo. Si tratta di Calvin Ramsay, classe 2003, dell’Aberdeen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) . Le ultime sul mercato dei felsinei Come raccontato da Sky Sport prosegue ildelsu Riccardo. Il club andaluso vorrebbe imbastire l’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ilda parte sua vorrebbe cedere definitivamente il giocatore. Intanto, dopo Hickey, i rossoblù vorrebbero assicurarsi un altro terzino scozzese, anche lui giovanissimo. Si tratta di Calvin Ramsay, classe 2003, dell’Aberdeen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

