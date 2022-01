Bayern decimato, non basta il solito Lewandowski: il Gladbach fa il colpo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scivolone, ribaltone e sorpresa. Il 2022 in Bundesliga si apre con la vittoria (in rimonta) del Borussia MoenchenGladbach in casa del Bayern Monaco. Decidono i gol di Lewandowski (al 18'), Neuhaus (27'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scivolone, ribaltone e sorpresa. Il 2022 in Bundesliga si apre con la vittoria (in rimonta) del Borussia Moenchenin casa delMonaco. Decidono i gol di(al 18'), Neuhaus (27'...

Grande__Jack80 : @GiaGianmarco Il Bayern era decimato però, dettaglio non da poco. - cmdotcom : #Bundesliga: Bayern decimato dal #Covid19 e sconfitto in casa, 2-1 in rimonta per il Borussia Monchengladbach… -