Atalanta, Miranchuk e Piccoli in partenza: oltre a Boga serve un altro rinforzo? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo l’arrivo di Jemerie Boga dal Sassuolo, elemento importante sia per il presente che per il futuro, l’Atalanta pensa a sfoltire la rosa lasciando partire chi ha trovato poco spazio in questa stagione, anche perchè non di particolare gradimento a mister Gasperini. Primo fra tutti Aleksej Miranchuk, 26 anni, trequartista russo che in maglia nerazzurra non ha saputo mostrate a pieno le sue qualità. Il giocatore ha diverse pretendenti in Italia, dove la società nerazzurra pensa di cederlo in prestito per vederlo all’opera con maggiore continuità e valutare così meglio il suo valore. Al russo sono interessate il Torino e il Genoa. La prima sembra favorita ma anche i rossoblù, con l’arrivo dell’ex Piatek alla Fiorentina, sono tornati a farsi sotto. In ogni caso l’operazione dovrebbe chiudersi solo a fine mese, negli ultimi giorni di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo l’arrivo di Jemeriedal Sassuolo, elemento importante sia per il presente che per il futuro, l’pensa a sfoltire la rosa lasciando partire chi ha trovato poco spazio in questa stagione, anche perchè non di particolare gradimento a mister Gasperini. Primo fra tutti Aleksej, 26 anni, trequartista russo che in maglia nerazzurra non ha saputo mostrate a pieno le sue qualità. Il giocatore ha diverse pretendenti in Italia, dove la società nerazzurra pensa di cederlo in prestito per vederlo all’opera con maggiore continuità e valutare così meglio il suo valore. Al russo sono interessate il Torino e il Genoa. La prima sembra favorita ma anche i rossoblù, con l’arrivo dell’ex Piatek alla Fiorentina, sono tornati a farsi sotto. In ogni caso l’operazione dovrebbe chiudersi solo a fine mese, negli ultimi giorni di ...

Advertising

Alemilanista86 : RT @OorazioFranco: #Calciomercato #SerieA #Genoa e Atalanta hanno un accordo per i prestiti di #Piccoli e #Miranchuk. Il ???? non è convinto.… - OorazioFranco : #Calciomercato #SerieA #Genoa e Atalanta hanno un accordo per i prestiti di #Piccoli e #Miranchuk. Il ???? non è conv… - tuttoatalanta : Torino-Atalanta, sfida sul mercato. Tuttosport: 'I granata ci provano per Miranchuk' - _hantusingle_ : RT @GenoanoAtipico: Piatek dice sì alla Fiorentina Il Cagliari pensa a Biraschi in caso di partenza di Godin e/o Caceres La Salernitana pen… - dimitripetta : RT @GenoanoAtipico: Piatek dice sì alla Fiorentina Il Cagliari pensa a Biraschi in caso di partenza di Godin e/o Caceres La Salernitana pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Miranchuk Atalanta, due club su Miranchuk ...per primo Il Torino è sulle tracce di Aleksej Miranchuk . Lo fa sapere Tuttosport, secondo il quale il club granata potrebbe fare un tentativo per il trequartista russo in uscita dall'Atalanta, sul ...

Convocati Atalanta: fuori Zapata, Gosens, Musso e Palomino Commenta per primo Niente trasferta a Bergamo per il Torino, ma intanto l' Atalanta come da prassi ha reso noti i convocati per la sfida: out Zapata, Gosens, Musso e Palomino, ... Malinovskyi, Miranchuk,...

Atalanta, Miranchuk prepara i bagagli ma potrebbe restare altre quattro settimane IL GIORNO Calciomercato Atalanta, sfida ad una big per il vice Zapata Atalanta sfida al Newcastle per Dieng – L’Atalanta continua a lavorare al mercato visto che la squadra di Gasperini ha bisogno di un rinforzo in attacco come alternativa a Zapata. Oltre a Muriel, che ...

Genoa, Sheva: "Buon punto, squadra ha dato tutto" Il pareggio di Sassuolo accontenta Shevcenko e sul mercato il tecnico aspetta:"Per noi un punto rimportante perché conquistato contro una squadra forte. I ragazzi mi sono piaciuti perché hanno avuto l ...

...per primo Il Torino è sulle tracce di Aleksej. Lo fa sapere Tuttosport, secondo il quale il club granata potrebbe fare un tentativo per il trequartista russo in uscita dall', sul ...Commenta per primo Niente trasferta a Bergamo per il Torino, ma intanto l'come da prassi ha reso noti i convocati per la sfida: out Zapata, Gosens, Musso e Palomino, ... Malinovskyi,,...Atalanta sfida al Newcastle per Dieng – L’Atalanta continua a lavorare al mercato visto che la squadra di Gasperini ha bisogno di un rinforzo in attacco come alternativa a Zapata. Oltre a Muriel, che ...Il pareggio di Sassuolo accontenta Shevcenko e sul mercato il tecnico aspetta:"Per noi un punto rimportante perché conquistato contro una squadra forte. I ragazzi mi sono piaciuti perché hanno avuto l ...