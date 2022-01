Truppe russe in Kazakhstan, "decine di rivoltosi eliminati" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oltre mille persone sono rimaste ferite nei disordini esplosi in Kazakhstan. Il Ministero della Salute parla di 400 ricoverati, 62 dei quali in terapia intensiva. Mezzi militari con a bordo decine di Truppe sono arrivati nella piazza principale di Almaty, la maggiore città kazaka - riferisce Reuters. I soldati hanno fronteggiato centinaia di dimostranti e - dice l’agenzia Tass - c’è stata un’intensa sparatoria davanti alla sede del Municipio. I disordini hanno causato “danni enormi” ad Almaty, riferiscono le autorità. Secondo la polizia un negozio di armi è stato saccheggiato. Testimoni hanno riferito che alcuni dimostranti sono armati di fucili mitragliatori. Dopo le proteste, esplose martedì a causa di un rincaro del gas, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha chiesto l’intervento del Csto, l’Organizzazione del trattato per la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oltre mille persone sono rimaste ferite nei disordini esplosi in. Il Ministero della Salute parla di 400 ricoverati, 62 dei quali in terapia intensiva. Mezzi militari con a bordodisono arrivati nella piazza principale di Almaty, la maggiore città kazaka - riferisce Reuters. I soldati hanno fronteggiato centinaia di dimostranti e - dice l’agenzia Tass - c’è stata un’intensa sparatoria davanti alla sede del Municipio. I disordini hanno causato “danni enormi” ad Almaty, riferiscono le autorità. Secondo la polizia un negozio di armi è stato saccheggiato. Testimoni hanno riferito che alcuni dimostranti sono armati di fucili mitragliatori. Dopo le proteste, esplose martedì a causa di un rincaro del gas, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha chiesto l’intervento del Csto, l’Organizzazione del trattato per la ...

