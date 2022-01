Tegola per Sarri, il giocatore costretto ad uscire: salta Inter-Lazio? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Arrivano brutte notizie per la Lazio di Sarri. Dopo 20 minuti nel primo tempo della sfida dell’Olimpico contro l’Empoli infatti, Francesco Acerbi è stato costretto al cambio. Il centrale biancoceleste ha accusato un problema di natura muscolare. Al suo posto dentro Patric. Acerbi era appena rientrato dopo essere stato fermo ai box proprio per un problema muscolare. Per conoscere l’entità reale dell’infortunio bisognerà aspettare gli esami di rito dei prossimi giorni, ma la sua presenza per la sfida di domenica contro l’Inter è in forte dubbio. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Arrivano brutte notizie per ladi. Dopo 20 minuti nel primo tempo della sfida dell’Olimpico contro l’Empoli infatti, Francesco Acerbi è statoal cambio. Il centrale biancoceleste ha accusato un problema di natura muscolare. Al suo posto dentro Patric. Acerbi era appena rientrato dopo essere stato fermo ai box proprio per un problema muscolare. Per conoscere l’entità reale dell’infortunio bisognerà aspettare gli esami di rito dei prossimi giorni, ma la sua presenza per la sfida di domenica contro l’è in forte dubbio. Thomas Cambiaso

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per Infortunio Acerbi, risentimento contro l'Empoli: le ultime ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Infortunio Acerbi, risentimento contro l'Empoli: le ultime sulle condizioni del centrale biancoceleste Tegola per la Lazio. Francesco Acerbi, che era appena rientrato dopo l'infortunio patito contro il Venezia prima della sosta natalizia, è stato costretto ad uscire al ventesimo del primo tempo a causa ...

