Tamponi, la terribile scoperta: la notizia è appena arrivata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Guido Rasi, consulente del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi, mette in guardia sulla variante Omicron, capace di sfuggire ai test diagnostici maggiormente in uso in questo momento. "Con la variante Omicron destinata a diventare predominante, i Tamponi antigenici rapidi rischiano di diventare inutili. La nuova versione del virus Sars-CoV-2 sembra in grado di sfuggire con maggior frequenza ai test diagnostici oggi più utilizzati", ha spiegato Rasi che ha precisato come i dati preliminari stiano a indicare che circa il 40% delle persone positive alla variante Omicron può risultare negativo ai test rapidi. Quasi 1 su 2. Rasi mette in guardia sui test rapidi Rasi ha poi aggiunto: "Ora più che mai è fondamentale che gli operatori sanitari continuino a tenersi aggiornati sull'evoluzione del virus e delle ...

