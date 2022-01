Tali e quali: Carlo Conti torna sabato 8 gennaio con lo spin off del suo popolare programma (Di giovedì 6 gennaio 2022) Carlo Conti torna su Rai 1 da sabato 8 gennaio con Tali e quali, lo spin off del popolare Tale e quale show, la cui undicesima edizione si è conclusa lo scorso mese di novembre con la vittoria dei Gemelli di Guidonia, che si sono poi anche aggiudicati la decima edizione del torneo dei migliori delle ultime due edizioni. L'appuntamento è in prima serata, per quattro settimane quando, il conduttore toscano, sfiderà nella gara degli ascolti Maria De Filippi, che su Canale 5 proporrà la venticinquesima edizione di C'è posta per te. Tali e quali: in gara 42 concorrenti Il nuovo programma di Carlo Conti, è riservato alla gente comune con la medesima formula ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 6 gennaio 2022)su Rai 1 dacon, looff delTale e quale show, la cui undicesima edizione si è conclusa lo scorso mese di novembre con la vittoria dei Gemelli di Guidonia, che si sono poi anche aggiudicati la decima edizione del torneo dei migliori delle ultime due edizioni. L'appuntamento è in prima serata, per quattro settimane quando, il conduttore toscano, sfiderà nella gara degli ascolti Maria De Filippi, che su Canale 5 proporrà la venticinquesima edizione di C'è posta per te.: in gara 42 concorrenti Il nuovodi, è riservato alla gente comune con la medesima formula ...

