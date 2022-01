Spezia vs Verona 1-2: Hellas passa a La Spezia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è conclusa quest’oggi la sfida al Picco di La Spezia che si è disputata alle ore 14.30. Il match tra Spezia vs Verona finisce 1-2 con l’Hellas che passa a La Spezia. Gli scaligeri superano i padroni di casa grazie ad una doppietta nella ripresa di Caprari. Spezia vs Verona: cronaca e partita Una settimana caotica accompagna i prepartita di tutta la serie A. L’annuncio di dieci casi positivi nella squadra gialloblù, di cui otto atleti e due membri dello staff tecnico, ha messo in forte dubbio la trasferta ligure. Tuttavia, l’ASL,non ha bloccato gli scaligeri, che si sono dunque presentati alla sfida con gli elementi rimasti a disposizione. La Squadra di Tudor continua a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è conclusa quest’oggi la sfida al Picco di Lache si è disputata alle ore 14.30. Il match travsfinisce 1-2 con l’chea La. Gli scaligeri superano i padroni di casa grazie ad una doppietta nella ripresa di Caprari.vs: cronaca e partita Una settimana caotica accompagna i prepartita di tutta la serie A. L’annuncio di dieci casi positivi nella squadra gialloblù, di cui otto atleti e due membri dello staff tecnico, ha messo in forte dubbio la trasferta ligure. Tuttavia, l’ASL,non ha bloccato gli scaligeri, che si sono dunque presentati alla sfida con gli elementi rimasti a disposizione. La Squadra di Tudor continua a ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A HELLAS VERONA, NESSUN INTERVENTO DA ASL VENETO Squadra regolarmente in viaggio per La Spezia… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - _JoseBuitrago : ???? Serie A | Fecha 20 FT. Milan 3-1 Roma FT. Sassuolo 1-1 Genoa FT. Sampdoria 1-2 Cagliari FT. Lazio 3-3 Empoli FT… - spezianews : Il PAGELLONE di Spezia-Verona - Erlic e Bastoni gli ultimi a mollare nell'opaco generale -