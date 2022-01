Putin perde uno degli ultimi leader fidati pronto a intervenire assieme ai bielorussi

Advertising

Quella che era iniziata come una rivoluzione di piazza, con elementi di colpo di palazzo, rischia di diventare in poche ore una guerra non solo civile. I regimi autoritari collassano spesso all'...Negli ultimi 8 anni,ha diffuso la percezione che la Russia sia circondata da nemici e un'... Anche Giuseppe Conteterreno, in un fenomeno di generale disinnamoramento delle comunità ...Una delle denominazioni più ricche e più note del mondo ha visto scadere a inizio 2022 la moratoria che ha permesso di vendere le bottiglie giù esportate, ma ora dovranno essere rietichettate in attes ...Con la più importante riforma dello stato russo dal 1999, passata la scorsa settimana, Vladimir Putin lascia ai posteri un regime molto più autoritario di quello trovato due decenni fa.